В Казахстане подписывают онлайн-петицию за открытие кинотеатров. Ее авторы обратились к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, отмечая, что тысячи человек остались без работы, а предприятия кинопроката продолжают нести бремя выплат заработной платы своим сотрудникам в период прекращения деятельности.

«Практически все организации нашей страны вернулись к своей работе, кроме культурно-досуговых учреждений, в том числе кинотеатров. Учитывая показатели стабильного снижения заболеваемости COVID-19, просим Вас отменить запрет, и разрешить деятельность кинотеатров с применением ограничительных мер, рекомендованных министерством здравоохранения», - говорится в обращении граждан, представителей киноискусства, Ассоциации владельцев кинотеатров Республики Казахстан «Альянс Кинотеатров» к президенту.

Авторы петиции подчеркивают, что «предприятия кинопроката продолжают нести бремя выплат заработной платы своим сотрудникам в период прекращения деятельности».

«Судьба более 5 тысяч человек, работников сферы кинопоказа, которые на протяжении 7 месяцев находятся без работы и средств к существованию, остается под вопросом. И это только те, кто задействован в работе кинотеатров, а есть еще и актеры, гримеры, операторы, звукорежиссеры и другие, которые тоже вкладывают огромные усилия в создание фильмов и с нетерпением ждут показов. Их судьба тоже остается под вопросом», - отмечается в петиции.

Более того, в тесной связи с киноиндустрией находятся фудкорты, магазины, службы клининга, охранные агентства и прочие оказывающие кинотеатрам услуги компании, и «парализованное состояние кинотеатров создает эффект домино, когда вслед за одним бизнесом разрушаются и другие».

Вместе с тем авторы петиции отмечают, что «кинотеатры – одно из самых безопасных общественных мест, где легко рассадить всех посетителей с соблюдением ограничительных мер». В частности, помещение любого кинозала просторное и хорошо вентилируемое, не говоря о приобретенных кинотеатрами современных устройствах защиты и профилактики.

«Опыт других стран СНГ и мира, в том числе России, Китая, ОАЭ, Украины, Узбекистана показал, что открытие кинотеатров никак не сказалось на эпидемиологической ситуации», - отмечается в петиции.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разрешить возобновление работы кинотеатров», - просят авторы петиции президента страны.

К этому моменту петицию уже подписали свыше 2,4 тысяч человек.