КФГД за 5 дней выплатил вкладчикам Tengri Bank 10,7 млрд тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов через Евразийский банк за первые 5 дней выплатил вкладчикам АО «Tengri Bank» 10,7 млрд тенге, что составляет 60,4% от общей суммы обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения, сообщается на сайте фонда.

«В банк-агент за возмещением уже обратилось порядка 2,3 тыс. вкладчиков АО «Tengri Bank». Больше всего из Алматы – 599 человек, Павлодара – 328 человек и Нур-Султана – 319 человек. В большинстве областей Республики Казахстан доля обязательств перед вкладчиками, которые были погашены, уже превышает 50%», - сообщили в КФГД.

Напомним, что прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начался 30 сентября. Выплата гарантийного возмещения будет осуществляться до 30 сентября 2021 года.

Tengri Bank был лишен лицензии 18 сентября. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что банк систематически нарушал пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, не выполнил требования по дополнительной капитализации. По данным АФН, ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля.

Tengri Bank – небольшой по размеру активов коммерческий банк. Его акционерами были индийский Punjab Bank и казахстанский предприниматель Тимур Куанышев - этим летом он вышел из состава владельцев банка. В последние несколько лет банк объявлял о планах объединения с другими небольшими фининститутами - Capital Bank и AsiaCredit Bank, но они не были реализованы.