Соответствующий закон подписал президент
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Казахстан ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных лиц
фото Айсулу Тойшибековой

Главой государства подписан закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц», сообщает Акорда.

Как сообщалось ранее, основной задачей закона является регламентация взаимодействия компетентных органов двух государств по вопросам передачи осужденных лиц. В документе прописаны передача осужденного лица, форма и содержание запроса, условия для передачи, основания для отказа в передачи осужденного лица. В частности, если данный человек является гражданином государства исполнения приговора; если приговор суда вступил в законную силу и подлежит исполнению; на момент получения запроса о передаче срок, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее шести месяцев, если не достигнута иная договоренность и другие условия.

Кроме того, в договоре предусмотрены нормы, регулирующие исполнение приговора, прекращение или изменение исполнения приговора, обмен информацией, транзит осужденного лица.

Центральным органом для целей договора от Республики Казахстан определена генеральная прокуратура.

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