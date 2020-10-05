Протестующие предприняли попытку войти на территорию Белого дома
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Силовики применили слезоточивый газ и светшумовые гранаты к протестующим в Бишкеке
Фото Kloop.kg

После попытки протестующих войти на территорию Белого дома в центре Бишкека милиция и спецназ применили спецсредства к митингующим, передает Kloop.kg.

Против митингующих был применен слезоточивый газ, а позднее - светошумовые гранаты. Митингующие закидывали милицию и спецназ камнями. Они также пытались построить баррикады на площади Ала-Тоо.

В настоящее время в центре города происходят столкновения между остающимися протестующими и силовиками. Постоянно слышны взрывы светошумовых гранат. Kloop ведет видеотрансляцию из центра столицы Кыргызстана.

В результате столкновений в городе есть ранены, передает 24.kg.

В мирной акции протеста в понедельник участвовало несколько тысяч человек. Прошедшие накануне парламентские выборы отказались признать 11 политических партий.

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