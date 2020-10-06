В Бишеке не стихает противостояние силовиков с протестующими

В Бишкеке больше трех часов продолжается уличное противостояние силовиков с протестующими. Митингующих периодически оттесняют и постоянно обстреливают, они строят барикады, передает Kloop.kg .

Протестующие рассредоточены по нескольким улицам в центре Бишкека. Они выставляют перед собой урны для мусора и поджигают их, закидывают спецназ камнями. Те в ответ стреляют резиновыми пулями и закидывают протестующих светошумовыми гранатами.

Периодически спецназ совершает броски на барикады и оттесняет протестующих, они перегруппируются и возвращаются на исходные позиции.

Часть людей остается и на площади Ала-Тоо, где начались столкновения. Оппозиционные политики настаивают, что беспорядки произошли по вине провокаторов, попытавшихся войти на территорию администрации президента. В течение всего понедельника митинг в центре столицы Кыргызстана шел мирно.

В результате столкновений вечером в понедельник ранено не менее 70 человек, у многих из них - ранения резиновыми пулями. Совершены также нападения на четыре бригады скорой помощи, написал в Twitter один из ее руководителей Егор Соболев. Пострадала фельдшер - ей разбили голову.

Протестующие сожгли, как минимум, одну милицейскую машину. Множество гражданских машин в центре города пострадало.

Во вторник в 11 утра президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков намерен встретиться с лидерами всех 16 партий, участвовавших в парламентских выборах, сообщила поздно вечером в понедельник его пресс-служба.