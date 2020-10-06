Агентство по защите конкуренции займется контролем и лицензированием деятельности в сфере товарных бирж

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О некоторых вопросах Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан», которым утверждается положение об агентстве и его структура, сообщает Акорда.

В документе говорится, что агентству передаются функции и полномочия министерства торговли и интеграции по осуществлению государственного контроля и лицензирования деятельности в сфере товарных бирж.

Агентство по защите и развитию конкуренции непосредственно подчинено и подотчетно президенту. Оно будет располагаться будет в Доме министерств и иметь территориальные подразделения в областях, городах республиканского значения и в столице.

Агентства будет заниматься созданием равных условий субъектам рынка путем защиты и развития конкуренции, ограничения монополистической деятельности и недопущения недобросовестной конкуренции; повышать экономическую эффективность и конкурентоспособность субъектов рынка; предупреждать, выявлять и расследовать нарушения законодательства в области защиты конкуренции; заниматься реализацией государственной политики в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, а также межотраслевой координацией госорганов и международным сотрудничеством по вопросам защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

Председатель агентства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на ведомство задач.

Структура агентства будет состоять из руководства, секретариата, департамента стратегического анализа, департамента топливно-энергетического комплекса, департамента промышленности и агропромышленного комплекса, департамента транспорта и связи, департамент финансовых рынков и иных отраслей, департамента биржевого контроля, департамента экономической концентрации и контроля государственных предприятий, департамента расследований, управления экономической интеграции, департамента внутреннего администрирования, управления по работе с человеческими ресурсами, управления правового обеспечения, управления государственных секретов, мобилизационной подготовки и информатизации и службы внутреннего аудита.