Госслужащим Казахстана законодательно запретили брать подарки

Пресс-служба президента напоминает, что закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Также устанавливается полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя. Это касается и лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Также законом предусмотрены нормы информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, то есть чиновники обязаны будут ставить в известность руководство о родственниках, работающих вместе с ними.