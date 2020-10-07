Госслужащим Казахстана законодательно запретили брать подарки

Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции
Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».
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