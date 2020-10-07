Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции
  • 210
Госслужащим Казахстана законодательно запретили брать подарки
Иллюстрация Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».

Пресс-служба президента напоминает, что закон направлен на реализацию поручения главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование. Также устанавливается полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя. Это касается и лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.

Также законом предусмотрены нормы информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, то есть чиновники обязаны будут ставить в известность руководство о родственниках, работающих вместе с ними.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Сайт для голосования на праймериз «Нур Отана» не выдержал нагрузки в первый же день
Новости
Кыргызстан меняет власть. Онлайн
Новости
Снег и минусовую температуру прогнозируют синоптики в Казахстане в октябре
Новости
Казахстан приостанавливает возобновление авиасообщений со странами с 5 октября
Новости
​В Казахстане завершилось голосование на праймериз партии «Нур Отан»
Новости
Три жилых дома в Алматы могут снести ради нового здания ДКНБ