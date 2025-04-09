Токаев подписал новый Водный кодекс

Как напомнила пресс-служба президента, впервые в законодательство введено понятие «водная безопасность». Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиты интересов страны в области охраны и использования трансграничных водных объектов.

Также пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов, предусмотрены мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.

Кроме того, ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции, помимо функции госконтроля, также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.

Еще один блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Ранее сенаторы внесли уточнения, связанные с платой за использование водных ресурсов. Также они уточнили компетенции уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ, порядок лишения разрешения на специальное водопользование, привели в соответствие нормам Предпринимательского кодекса, связанным с государственным контролем и надзором в области охраны и использования водного фонда, и уточнили наименование госконтроля за соблюдением требований водного законодательства. Ряд поправок предусматривают временную эксплуатацию бесхозяйных водохозяйственных сооружений, имеющих важное значение для жизнеобеспечения, до их передачи в коммунальную собственность по решению суда.

Напомним, Токаев поручил разработать новый Водный кодекс еще в феврале 2022 года. Документ должны были внести в парламент сначала в первом полугодии 2023 года, затем сроки сдвинули на осень, потом принять документ и направить главе государства парламент должен был до конца 2024 года. Однако рассмотрение законопроекта сенатом в итоге перенесли на 2025 год.