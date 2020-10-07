Казахстан ужесточит контроль на границах

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в соседних странах Казахстан усилить контроль на границах. Такое поручение в среду в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции дал президент Касым-Жомарт Токаев.

«На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных государствах необходимо усилить контроль на пунктах пропуска на государственной границе», - поручил Токаев.

По состоянию на 5 октября в России выявлено 12 608 новых случаев коронавируса, прирост примерно 1%; в Узбекистане – 374 случая, прирост – 0,5%; в Кыргызстане – 244 случая, прирост тоже 0,5%. В этой связи, подчеркнул он, нужно вернуть жесткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон».

«Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации», - отметил президент.

Вместе с тем важно не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию в случае ухудшения ситуации.

«Акимы должны обеспечить готовность стратегических объектов: ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учетом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки», - подчеркнул Токаев.