Для этого власти должны вести диалог с населением
Казахстан должен избежать жесткого карантина – Токаев
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Тамара Вааль, Vласть

Президент Касым-Жомарт Токаев в очередной раз напомнил правительству о необходимости коммуникаций с обществом. В противном случае, люди не будут доверять власти.

«Хочу отметить критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами нашей страны. Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей», - сказал Токаев в среду в ходе совещания по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.

Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер.

«По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе. Правительству и акимам регионов обеспечить неукоснительное исполнение всех моих поручений», - резюмировал президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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