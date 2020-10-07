Больницы Мангистауской и Алматинской областей плохо подготовлены ко второй волне коронавируса – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе совещания по подготовке в коронавирусной инфекции заявил, что больницы Мангистауской и Алматинской областей плохо подготовлены, в частности, по лекарственному обеспечению.

Президент напомнил, что летом ощущалась нехватка лекарств, и по его поручению создан двухмесячный запас основных лекарственных средств, упрощен порядок их ввоза и регистрации. Однако в регионах разные объемы подготовленных ко второй волне КВИ лекарст.

«Например, в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях – двести миллионов тенге. В Мангистауской области – триста миллионов тенге. Один миллиард шестьсот миллионов тенге в Нур-Султане и пять миллиардов тенге в Алматы», - констатировал Токаев.

Кроме того, он сообщил, что по оценке Минздрава по лекарственному обеспечению в регионах, поликлиники и больницы в Мангистауской и Алматинской областях «плохо подготовлены».

«Правительство и акимы обязаны немедленно исправить эти недостатки», - заявил Токаев, поручив в течение двух недель сформировать стабилизационные фонды по установленным нормам и обеспечить полную готовность медицинской инфраструктуры ко второй волне коронавируса.

Также глава государства указал на снижение активности мониторинговых групп, тогда как растет количество нарушений карантинного режима.

«Поручаю акимам активизировать работу мониторинговых групп. Межведомственная комиссия должна это строго контролировать», - заявил Токаев.