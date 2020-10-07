Казахстанцы все меньше сдают ПЦР-тесты, потому что идет снижение заболеваемости – Коджахметов

Снижение количества проводимых ПЦР-тестов в Казахстане связано со снижением заболеваемости, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.

«Снижение количества тестов тоже связано со снижением количества заболеваемости в стране.

То есть люди все меньше и меньше обращаются в лаборатории для того, чтобы понять, заболели они или нет, потому что в целом идет снижение», - сказал Коджахметов.

Официальный представитель Минздрава также заявил, что цена не влияет на количество ежедневных тестов в стране.

«На это влияет, в первую очередь, снижение количества заболевших и улучшение эпидемиологической ситуации в стране», - сказал он.

При этом он признал, что карантинные меры не принесли хороших результатов.

«Несмотря на стабилизацию ситуации, карантинные меры не принесли ожидаемых результатов, и количество пациентов снова растет. Если граждане не соблюдают требования санитарного врача, нам придется вернуться на строгий карантин», - подчеркнул Коджахметов.

Сегодня на совещании по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство низким уровнем проведения ПЦР-тестирования граждан Казахстана, а также высокими ценами на тесты.

«Наблюдается тенденция снижения объемов тестирования. В среднем проводится 18 тыс. исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тыс. Загруженность лабораторий составляет 40%», - сказал Токаев, отметив, что властям так и не удалось добиться выравнивания объемов в региональном разрезе.

Например, в расчете на 100 тыс. населения минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровень – в Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Президент напомнил, что максимальное количество исследований проводилось в июне этого года – 33 тыс. исследований в сутки, 5 октября было проведено почти 11 тыс. исследований.

«В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину. Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования», - подчеркнул глава государства.

Связанная с этим проблема, по его словам, в стоимости тестирования. Он считает, что 10-18 тыс. тенге за тест – «это неприемлемая сумма для значительной части населения». Он поручил решить вопрос финансовой доступности тестирования на КВИ.

Отметим, что длительное время в официальной статистике Минздрава, которую ведомство предоставляет по заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки, в Шымкенте и Кызылординской области либо вовсе не зарегистрировано новых случаев, либо, как в статистике за прошедшие сутки, – 1-2 случая.