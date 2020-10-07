Цой представил три сценария развития эпидситуации по COVID-19 в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на совещании с главой государства по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции озвучил три прогнозных сценария развития эпидситуации и рассказал, при каких обстоятельствах в стране может быть введен жесткий карантин. Видео ТРК президента опубликовано порталом Tengrinews.kz.

«Согласно прогнозу возможно развитие эпидемии в Казахстане по трем сценариям, корректировка которых осуществляется еженедельно. Так, при пессимистичном сценарии, если будет обеспечен только 60%-ный масочный режим, число зарегистрированных случаев в октябре-декабре составил около 190 тыс. человек. В госпитализации будут нуждаться 65 тыс. человек. Введение локдауна прогнозируется на середину декабря», - сказал Цой.

По второму реалистичному сценарию Минздрава при обеспечении мер социального дистанцирования и 70%-го масочного режима число зарегистрированных случаев в октябре-декабре составит около 90 тыс. человек, в госпитализации будут нуждаться 30 тыс. человек. Введение локдауна при таком сценарии прогнозируется в январе.

«В случае соблюдения правил дистанцирования, обеспечения 100%-го соблюдения масочного режима нам не нужно прибегать к строгому карантину, который вводится в действие при достижении 70%-го уровня от максимального коечного фонда. При данном оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в октябре-декабре составит около 40 тыс. человек, в госпитализации будут нуждаться 15 тыс. человек», - проинформировал глава Минздрава.

Цой добавил, что эти «прогнозы еще раз подчеркивают, что эффективность профилактических мер, которые обеспечиваются работой министерств и ведомств, местных исполнительных органов и солидарной ответственности населения и бизнеса, соблюдение правил играет ключевую роль в успешной борьбе с эпидемией COVID-19».

Сейчас, по его информации, эпидситуация в стране стабильная, «все регионы находятся в «зеленой зоне».

«По состоянию на 6 октября в республике создано 3 640 выездных мобильных бригад, количество вызовов по вопросам КВИ имеет тенденцию к снижению в 5 раз по сравнению с периодом пика заболеваемости в июле текущего года. Загруженность инфекционных и реанимационных коек составляет 15% в сравнении с 5 июля и снизилась в 6 раз», - сказал министр.