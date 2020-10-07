Также они обсудили ситуацию в Кыргызстане
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Токаев и Мирзиёев обсудили продвижение совместных проектов двух стран

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по телефону состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметили высокий уровень взаимодействия и активные обмены на уровне правительств двух стран с целью скорейшего преодоления последствий распространения коронавируса. Особое внимание в ходе беседы было уделено продвижению совместных проектов, направленных на повышение товарооборота, расширение кооперации на уровне бизнеса и регионов, а также укрепление культурно-гуманитарных связей», - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Также они обменялись мнениями по развитию событий в регионе и выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и законодательства этой страны. Токаев подчеркнул, что в Казахстане исходят из исключительной важности укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства с Кыргызстаном.

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