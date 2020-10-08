Парламент Казахстана ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи по уголовным делам

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной о правовой помощи по уголовным делам».

«В договоре определены порядок и условия оказания правовой помощи и основания отказа в них. Договор предусматривает проведение всего комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. В числе таких мероприятий - временная передача лиц, находящихся под стражей, обыск, изъятие и конфискация доходов от преступлений, установление счетов в банке, проведение экспертиз и прочее», - перечислил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов.

По его словам, механизм проведения всех действий предусмотрен казахстанским и украинским законодательством. При этом особенностью документа является наделение всех казахстанских правоохранительных органов полномочиями на прямое взаимодействие со своими украинскими коллегами.

«Наше законодательство позволяет в конечном итоге повысить оперативность и эффективность сотрудничества», - подчеркнул заместитель генерального прокурора.