Мобильное приложение для контроля распространения COVID-19 разработали в Казахстане

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и министерство здравоохранения в целях контроля распространения коронавирусной инфекции и своевременной локализации очагов заражения представили мобильное приложение «Saqbol». Разработчиком приложения является АО «Национальные информационные технологии».

Как поясняется в сообщении на сайте министерства цифрового развития, приложение позволяет гражданину, заразившемуся COVID-19, активировав функцию уведомления, анонимно предупредить других пользователей приложения о контакте с ним в течение последних 14 дней на расстоянии менее двух метров и в течение более 15 минут. Хранение записей взаимодействия с другими устройствами будет зашифрованным, передача зашифрованных данных будет производиться через Bluetooth. Приложение доступно на IOS и Android.

По словам главы министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, это приложение позволит своевременно уведомлять граждан о возможном риске заражения и существенно сократит распространение инфекции.

«Призываю казахстанцев активно пользоваться данным приложением, проявить сознательность и ответственность. Таким образом мы сможем максимально локализовать очаги и не допустить распространение Covid-19. Мы понимаем ответственность перед населением и создали приложение таким образом, чтобы все личные данные были зашифрованы, данное приложение обеспечивает абсолютную анонимность пользователей», - подчеркнул он.

Министр здравоохранения Алексей Цой добавил, что работа приложения направлена на анонимное отслеживание контактов с другими устройствами, на которых установлена такая же программа.

«Для его использования не требуется регистрация. Так как приложение не собирает и не отправляет никаких персональных данных или данных о местоположении. При активации уведомления, программа автоматически и анонимно уведомляет об этом других пользователей. Таким образом, данное приложение поможет повысить настороженность граждан и своевременно уведомить их о контактах с зараженными людьми», - сказал глава Минздрава.

Для удобства пользователей в приложение интегрированы такие сервисы, как официальный бот самодиагностики COVID-19, i-Doctor, i-Teka, а также актуальная статистика COVID-19 по Казахстану.