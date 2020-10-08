Аблязову во Франции предъявили обвинение в хищении $7,5 млрд по делу, возбужденному Казахстаном

Бывшего главу «БТА Банка» Мухтара Аблязова, который недавно получил убежище во Франции, арестовали по обвинению в хищениях по заявлению, поданному правительством Казахстана, сообщает «Радио Азаттык» .

Об аресте, который был в понедельник, 5 октября, сообщил сам Аблязов на своей странице в Facebook. По его словам, двое суток он провел в тюрьме.

Один из адвокатов Аблязова, Жерар Чолакян, сообщил агентству AFP, что оппозиционному политику предъявлено обвинение в хищении $7,5 млрд по делу, возбужденному Казахстаном. В частности, он обвиняется в «злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах» и «отмывании денег». Аблязова выпустили на свободу под судебным надзором.

«Прокуратура Парижа получила заявление из Казахстана, которую она могла бы не принять во внимание, и по глупости передала ее французскому следственному судье», - цитирует адвоката AFP.

Правительство Казахстана подало заявление в 2017 году, обвинив Аблязова в хищении более $7,5 млрд из «БТА Банка». Власти Казахстана действовали в соответствии с положением французского законодательства, позволяющего судить иностранца, экстрадиция которого была отклонена по политическим мотивам, по обвинению в совершении преступлений или правонарушений за пределами Франции. В 2016 году Париж отклонил запрос об экстрадиции Аблязова, посчитав его политически мотивированным.

Помимо Казахстана Мухтара Аблязова разыскивают также Россия и Украина. Эти страны обвиняют его в хищениях миллиардных сумм.