Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала
американская поэтесса Луиза Глюк, сообщает ТАСС.
По информации Нобелевского комитета, премия присуждена за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2018 года стала польская писательница и поэт Ольга Токарчук, а лауреатом премии за 2019 год – австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Токарчук премия была присуждена «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». В 2018 году она стала первой писательницей из Польши, получившей Букеровскую премию за роман «Бегуны», также она является лауреатом ряда других польских и международных литературных премий. Хандке получил Нобелевскую премию «за влиятельные труды, которые с языковой изобретательностью исследовали периферию и специфику человеческого опыта». Выпустив за последние 50 лет множество произведений разных жанров, Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей послевоенной Европы.