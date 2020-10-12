Эмомали Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на прошедших в воскресенье выборах главы государства. По данным ЦИК, он набрал 90,92% голосов избирателей, сообщает РИА Новости .

«По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 млн человек при явке 85,39%, или 4,221 млн избирателей», - сказал он по итогам подсчета 100% бюллетеней председатель Центризбиркома Бахтиер Худоерзода.

Сообщается, что нарушений на выборах зафиксировано не было. За ходом выборов следили наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда. На пост главы государства претендовали действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана; Рустам Латифзода, выдвинут Аграрной партией; Абдухалим Гаффорзода, который был(выдвинут Социалистической партией; Рустам Рахматзода, выдвинутый Партией экономических реформ; Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.

Эмомали Рахмон возглавляет страну с 1992 года. Это его пятые выборы.