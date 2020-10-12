17 иностранцев депортировали из Казахстана за неделю

За последнюю неделю Казахстан депортировал 17 иностранных граждан из-за того, что они прилетели в страну без справок с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом в понедельник сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Эпидемиологами санитарно-карантинных пунктов с 6 октября депортировано 17 иностранных граждан, прибывших авиарейсами в Казахстан, в том числе, имеющие вид на жительство в Казахстане. Причинами депортации послужили просроченные справки ПЦР-анализа либо справки о прохождении экспресс-теста», - сообщил Байгабелов.

По его словам, из столицы были депортированы 5 граждан Российской Федерации, двое граждан Республики Беларусь и один гражданин Турции. Из аэропорта Алматы выдворены четверо россиян, двое граждан Турции и по одному – граждане ОАЭ, Германии и Узбекистана.

«Среди депортированных были также и транзитные авиапассажиры», - уточнил главный государственный санитарный врач на транспорте.

Он напомнил, что с 6 октября Казахстан запретил въезд иностранным гражданам без справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы.

Вместе с тем Байгабулов сообщил, что с 6 по 12 октября международными авиарейсами в Казахстан прибыло 14 578 пассажиров, из них со справками ПЦР – 11 966 или 82%, без справок – 2 596. Для сдачи ПЦР-анализа граждане помещены на двухдневный карантин. У шести был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция: трое в Алматы, двое в Шымкенте и один случай в столице. Они прибыли в столицу из Москвы, в Шымкент – из Турции, в Алматы – из Турции и Дубая.