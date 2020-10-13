Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР

Председатель правления банка Николай Подгузов, представляя Григория Марченко коллегам, выразил уверенность, что «его выдающийся профессионализм и богатый опыт деятельности в финансовой и банковской сферах будет чрезвычайно полезен и востребован на этом качественно новом этапе развития банка в решении таких важных задач, поставленных его акционерами, как кардинальное повышение роли ЕАБР во всесторонней поддержке и продвижении процессов евразийской интеграции».

60-летний Григорий Марченко дважды руководил Национальным банком РК: в 1999-2004 годах и в 2009-2013 годах. С 2005 года по 2009 года работал председателем правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (Halyk Bank). В разные годы также был внештатным советником и помощником президента Казахстана, первым заместителем премьер-министра. С октября 2013 года являлся независимым экспертом.