С октября 2013 года он являлся независимым экспертом
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Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР
Архивное фото Нацбанка

Григорий Марченко назначен советником председателя правления Евразийского банка развития, сообщается на сайте ЕАБР.

Председатель правления банка Николай Подгузов, представляя Григория Марченко коллегам, выразил уверенность, что «его выдающийся профессионализм и богатый опыт деятельности в финансовой и банковской сферах будет чрезвычайно полезен и востребован на этом качественно новом этапе развития банка в решении таких важных задач, поставленных его акционерами, как кардинальное повышение роли ЕАБР во всесторонней поддержке и продвижении процессов евразийской интеграции».

60-летний Григорий Марченко дважды руководил Национальным банком РК: в 1999-2004 годах и в 2009-2013 годах. С 2005 года по 2009 года работал председателем правления АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (Halyk Bank). В разные годы также был внештатным советником и помощником президента Казахстана, первым заместителем премьер-министра. С октября 2013 года являлся независимым экспертом.

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