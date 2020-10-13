В столице ужесточают карантин

В частности, не менее 60% сотрудников местного исполнительного органа и квазигоссектора должны перейти на удаленный режим работы. «Частным организациям, где в закрытых помещениях наблюдается большое скопление людей, тоже нужно перевести работников на дистанционный режим работы», - отмечается в сообщении.

Время работы кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов общественного питания сокращается до 22 часов и в будни и в выходные дни. При этом допускается заполняемость залов не более 30 гостями.

Нотариусам, адвокатским конторам, консалтинговым и риелторским агентствам, туроператорам и другим разрешено работать до 18 часов. Такой же график установлен для магазинов непродовольственных товаров и вещей. При этом они могут работать только в будние дни.

Бани и сауны с бассейнами могут работать в будни с 8:00 до 21:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 19:00 и только по предварительной записи.

Работа общественного транспорта в воскресенье будет приостановлена – автобусы будут проходить дезинфекцию, сообщил акимат.

Аким города Алтай Кульгинов в своем Instagram сообщил, что карантин ужесточается «в связи с повышением риска заражения COVID-19 и ростом количества заболевших».