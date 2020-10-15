Парламент Казахстана закрепил нормативы сумм ввозных пошлин в рамках ЕАЭС

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации аротокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров». По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин для пяти стран государств-членов ЕАЭС.
«Протоколом предусматривается закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Размеры нормативов определены для пяти стран государств-членов. При этом для Казахстана норматив определен 6,955%», - сказал Даленов.
По его мнению, данные нормативы должны обеспечить соразмерный подход к распределению ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.
Также протоколом определено, что высшие органы государственного финансового контроля стран союза в рамках совместных контрольных мероприятий будут ежегодно проверять соблюдение уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС положений принятого протокола.