Жапаров объявил себя и.о. президента Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил собравшимся перед Домом правительства в Бишкеке сторонникам, что он стал исполняющим обязанности президента после того, как спикер парламента Канат Исаев отказался от президентских полномочий, передает Kloop.kg .

«Учитывая сложившуюся общественно-политическую ситуацию и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом государственной власти по стабилизации обстановки в стране, я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в Жогорку Кенеше. А также в связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», - приводит агентство 24.kg заявление Исаева.

Ранее в четверг в отставку ушел президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Садыр Жапаров вышел на свободу после митинга недовольных итогами выборов в парламент, который в ночь с 5 на 6 октября перерос в захват Белого дома. Ранним утром 6 октября сторонники политика привели его на площадь и стали называть его своим президентом, но его соратник Камчыбек Ташив объявил, что они будут добиваться назначения Жапарова в премьеры. Дальнейшая борьба за премьерство привела к столкновению сторонников политика с протестовавшими против ОПГ во власти 9 октября. Парламент и президент Сооронбай Жээнбеков одобрили кандидатуру Жапарова и 14 октября он официально стал премьером.

После того, как Жээнбеков заявил, что уйдет в отставку, сторонники Жапарова стали требовать отставки и спикера парламента Каната Исаева. Все потому что именно спикер должен был стать и.о. президента до новых выборов, напоминает Kloop.

Сторонники Жапарова хотели, чтобы именно премьер исполнял обязанности президента — однако, по законам, став и.о главы государства он уже не сможет баллотироваться в президенты на досрочных выборах.

По Конституции, и.о. президента не может выдвигать свою кандидатуру на досрочных выборах нового главы государства. Также у него нет полномочий назначать досрочные выборы в парламент и отправлять правительство в отставку. Однако и.о. президента может подписать указ о повторных парламентских выборах.