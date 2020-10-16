12,7 тыс. медработников не хватает Казахстану

Дефицит медицинских кадров в Казахстане составляет 12,7 тыс. человек, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций генеральный директор республиканского центра развития здравоохранения Канат Тосекбаев.

«По состоянию на 15 июля текущего года дефицит врачебных кадрах составлял 5 201 единица. Наибольшая потребность была в Костанайской области – это 624 штатных единиц», - сообщил Тосекбаев.

По его словам, после распределения молодых специалистов, стране дефицит снизился до 4 122 человек. Наибольший дефицит наблюдается по анестезиологам-реаниматологам, терапевтам, врачам общей практики, врачам-лаборантам, акушерам-гинекологам, инфекционистам и так далее. По средним медицинским работникам дефицит по республике составляет 8 583 человека.