Полиция Алматы разыскивает подозреваемых в разбойном нападении на отделение Kaspi.kz

Разбойное нападение совершено накануне на отделение Kaspi.kz в Алматы, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу банка.

«15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz. Рабочий день заканчивался, клиентов в отделении не было. Неизвестные, угрожая оружием, по предварительным данным забрали около Т2 млн. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Полиция прибыла вскоре после срабатывания тревожной кнопки», - сообщили в пресс-службе банка.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.192 ч.3 УК РК, пишет "Казинформ", создана специальная следственно-оперативная группа, подозреваемые разыскиваются.

«Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы», - сообщили в пресс-службе.