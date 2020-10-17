Садыр Жапаров пообещал начать «реальную борьбу» с коррупцией в Кыргызстане и разобраться с делом Матраимовых

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров пообещал гражданам Кыргызстана начать реальную борьбу с коррупцией, которая не выльется в устранение политических оппонентов. Вместе с тем он собирается уже в ближайшее время представить результаты по делу о выводе из страны $700 млн. семьей Матраимовых. Об этом Жапаров рассказал в своем первом обращении к нации, сообщает Kloop.kg .

«Моя цель – установить справедливость в стране, реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов», - заявил Жапаров. Одним из важнейших действий в этой связи станет расследование дела о выводе $700 млн. семьей Матраимовых. «...Основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказания перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам – и мы сможем представить результаты этой работы в ближайшее время».

Как пишет Kloop, клан Матраимовых много лет был одной из самых влиятельных политических семей в стране из-за богатств, должностей и родства с другими политиками и чиновниками. Наиболее влиятельным считался экс-зампред таможни Райым Матраимов, фигурант журналистского расследования о выводе тех самых $700 млн. и налаживании контрабандной сети, возглавляемой бизнесменом Хабибулой Абдукадыровым. Матраимовы поддерживали назначение Жапарова на должность премьера — по крайней мере о подобном сообщал спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев. Пока единственный Матраимов, на которого было возбуждено дело, это экс-аким Кара-Сууйского района Тилек Матраимов, незаконно пересекший границу с Узбекистаном. Его отпустили под домашний арест.

Ещё одним шагом должно стать начало процессов в отношении осужденных по политическим мотивам. «Сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства», - подчеркнул Жапаров.

В прошлое, по словам и. о. президента, должны уйти и времена времена, когда для работы в определенных регионах бизнесу нужно было получать разрешение у криминала. Однако, как пишет Kloop, существуют предположения о том, что Жапарова поддерживает криминалитет, в том числе кримавторитет Камчы Кольбаев. Это стало одной из причин того, что 9 октября молодые политики и активисты вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и экс-премьерами Сапаром Исаковым, Омурбеком Бабановым и Темиром Сариевым вышли на митинг против ОПГ. Митинг закончился кровопролитием — на него пришли люди, заявившие, что поддерживают Жапарова, и закидали демонстрантов камнями. Два человека были госпитализированы с травмами.

Помимо антикоррупционных мер в обращении и.о. президента было озвучено намерение «стабилизировать» экономику. Он призвал граждан подготовиться к тому, что ближайшие месяцы станут очень трудными, поскольку стране нужно менять подход к управлению экономикой. Для этого будет создан специальный комитет по реформам, меры которого должны будут помочь восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для предпринимателей. Ключевым решением в этом направлении может стать оптимизация государственного аппарата − Жапаров пообещал в самое ближайшее время упразднить огромную армию чиновников и все ненужные структуры.