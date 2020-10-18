Это уже второй срыв гуманитарного перемирия с начала возобновления боев в Нагорном Карабахе
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Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
ФОТО С САЙТА TASS.RU

В ночь на 18 октября Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, заявила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Как написала Степанян в Facebook, «противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении, а также ракетный обстрел в южном направлении», пишет РБК.

10 октября Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ также собирались приступить к переговорам для скорейшего мирного урегулирования карабахского конфликта. Однако спустя час действия договора Азербайджан стал заявлять о попытках Армении атаковать фронты Агдере-Тертер и Физули-Джабраил, а ещё через два часа уже Армения заявила о попытке диверсии в направлении Гадрута со стороны Азербайджана. К утру следующего дня стороны возобновили военные действия. 11 октября около 2 часов ночи армянская армия подвергла ракетному обстрелу город Гянджа, второй по величине город Азербайджана. Тогда в городе погибли 10 человек и были ранены 33 жителей города. В ночь на 17 октября город в очередной раз подвергся ракетному обстрелу. В результате погибли 12 человек, еще 40 жителей города были ранены. Министерство обороны страны возлагает вину за это на вооруженные силы Армении

17 октября глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. После этого стороны назвали новую дату режима прекращения огня. Он вступил в силу в полночь 18 октября.

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