Глава госцентра поддержки кино подозревается в коррупции
Решение об увольнении Сарсеновой будет принято после решения суда – Раимкулова
фото с сайта inform.kz

Тамара Вааль, Vласть

Решение об увольнении председателя правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Гульнары Сарсеновой будет принято, только если суд признает ее виновной в коррупционных правонарушениях, заявила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«На сегодняшний день проводится следствие в отношении главы государственного национального центра поддержки кино госпожи Сарсеновой. Следственные мероприятия продолжаются, суда не было. Согласно законодательству Республики Казахстан, когда человек находится под следствием, если он по собственному желанию не подает заявление, его невозможно ни сместить, ни какие-то другие административные мероприятия провести», - сказала Раимкулова.

Она признала, что Сарсенова продолжает возглавлять Наццентр, и до суда действует презумпция невиновности. Вместе с тем в центр пришли два молодых заместителя. Так, было предложено место заместителя бывшему директору «Казахфильма» Арману Асенову, но он отказался.

«Когда состоится суд, и при освобождении этого места на конкурсной основе будут приглашены директорами этой организации новые лица. Я думаю, что у нас есть действительно достойные люди, которые могут работать в этой сфере», - подчеркнул Раимкулова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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