МСХ предлагает на пограничных постах установить ветеринарные и фитосанитарные посты

Для усиления ветеринарной и фитосанитарной безопасности министерство сельского хозяйства Казахстана просит выделить 3 млрд тенге на создание соответствующих национальных систем прослеживаемости, а у пограничных постов выставить дополнительные посты, которые будут проверять ввозимую в республику продукцию.

«Просим рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных птиц от высокопатогенного гриппа птиц… Выделить 3 млрд тенге из республиканского бюджета на создание национальных систем ветеринарной и фитосанитарной прослеживаемости», - попросил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

По его мнению, для принятия оперативного реагирования и эффективного контроля и надзора за ввозом продукции необходимо расположить ветеринарные и фитосанитарные контрольные посты в непосредственной близости к пограничному посту по аналогии с Российской Федерацией.

Вместе с тем в связи с введением моратория на проверки, по его словам, остро стоит вопрос пресечения случаев возникновения и распространения особо опасных болезней животных, карантинных объектов и особо опасных вредных организмов на территории республики, и необходимо проведение проверок и контроля с посещением объектов контроля ветеринарными и карантинными инспекторами.

«Предлагаем вывести проверки и профилактический ветеринарный и фитосанитарный виды контроля и надзора с посещением объектов контроля из-под действия моратория», - сказал Омаров.

На примере вспышки гриппа птиц остро стоит вопрос об оперативном наложении карантина и введении запрета на ввоз и вывоз животных и продукции из очага инфекции.

«Процедура согласования, утверждения и вступления в силу постановления акима местных исполнительных органов занимает от 5 до 15 дней. В самом быстром случае минимум 3 рабочих дня. Данное положение не позволяет своевременно принять оперативные меры по локализации очага инфекции и предупреждению его распространения на близлежащие территории, в частности наложить карантин и купировать очаг инфекции. Необходимо сократить срок утверждения и регистрации решения о наложении карантина и ограничительных мероприятий до 1 дня», - попросил глава Минсельхоза.

В целом в перечень особо опасных болезней животных в Казахстане включено 68 видов болезней, из которых по 45 видам Казахстан имеет благополучную эпизоотическую ситуацию, по 23 видам проводятся специальные ветеринарно-профилактические мероприятия по диагностике и вакцинации. В текущем году отмечается снижение неблагополучных очагов по бруцеллезу на 16 пунктах, но отмечается рост очагов по бешенству и птичьему гриппу.