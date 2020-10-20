Бекшин заявил об ухудшении ситуации по коронавирусу в Алматы

«После спада в сентябре отмечается рост от единичных случаев, до 10-12 случаев практически в течение этой недели. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев: 10 местных и 2 случая завозных туристами из Египта. И 4 случая пневмонии неуточненной этиологии», - сказал Бекшин в ходе брифинга во вторник.

По его словам, суточный прирост составил 0,05%, индекс распространения инфекции – 1,06.

«Это говорит о том, что эпидемия растет», - объяснил главный санитарный врач города.

В связи с ожидаемой новой волной коронавирусной инфекции он в очередной раз порекомендовал гражданам не пренебрегать стандартными мерами предосторожности: не проводить семейные мероприятия с приглашением гостей, избегать места массового скопления людей, воздержаться от поездок общественном транспорте без крайней нужды и вылета в зарубежные страны.

«Сейчас ситуация осложнилась в соседней России, постоянно идет привоз заболеваемости из Турции, Египта, из Дубай и Западной Европы. Сейчас резко ограничено авиационное сообщение, и эта работа продолжается. Мы также хотим обратиться к нашим гражданам, уменьшить вылеты в зарубежные страны, в связи с осложнением ситуации в этих названных странах», - попросил Бекшин.