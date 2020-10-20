В Кыргызстане задержали экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова

По информации госкомитета, с 2016 года Матраимов и другие должностные лица наладили коррупционную схему «по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании», нанеся ущерб государству в особо крупном размере. Сейчас ведется следствие, чтобы установить точную сумму ущерба и найти других причастных к коррупционной схеме.

Райымбек Матраимов – один из главных фигурантов журналистского расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана более $700 млн. Информатор журналистов, Айеркен Саймаити, признался, что незаконно вывез деньги из страны и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Матраимова. После этого Саймаити убили. Матраимов опровергал свою причастность к выводу средств, а финпол, проверив доводы журналистов, заявил, что имущества Матраимовых за рубежом не найдено.