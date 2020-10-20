Кредитная амнистия для казахстанцев может обрушить банковскую систему страны – Мамин

Проведение широкомасштабной кредитной амнистии, которую предлагают провести депутаты от фракции «Народные коммунисты» в мажилисе, вызовет массовое неисполнение обязательств казахстанцев по займам. В результате это поставит под угрозу банковскую систему республики, считают в правительстве.

«Предложение о введении кредитной амнистии вызовет цепную реакцию и массовое неисполнение обязательств по всем займам, что ставит под угрозу финансовую стабильность банковской системы и способность банков выполнять свои обязательства перед вкладчиками и другими клиентами, в связи с чем данное предложение не поддерживается», - говорится в ответе на депутатский запрос за подписью премьер-министра Аскара Мамина.

В документе отмечается, что банки осуществляют выдачу кредитов за счет привлеченных средств. При этом основным источником фондирования банков являются депозиты, доля которых в структуре обязательств банковского сектора составляет 78%.

Как напоминается, в 2019 году заемщикам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, была оказана социальная помощь в виде погашения задолженности по беззалоговым потребительским займам на сумму до 300 тыс. тенге. Списана задолженность по кредитам 578 тыс. граждан на сумму 120 млрд тенге. Задолженность 52% граждан погашена в полном объеме. Дополнительно списаны штрафы по всем беззалоговым потребительским займам 1,2 млн граждан на 33,6 млрд тенге. Кроме того, с 2015 года в стране реализуется программа рефинансирования ипотечных займов, на которую выделено 286 млрд тенге, с 2020 года введен запрет на начисление неустойки и комиссий по всем беззалоговым займам граждан после 90 дней просрочки и ряд других мер.

Напомним, ранее лидер фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров направил премьер-министру запрос, в котором предложил провести широкомасштабную кредитную амнистию, но не для всех граждан, а только для исправных плательщиков.