Высший совет по реформам должен открыто говорить обо всех проблемах – Токаев

Высший совет по реформам не должен ограничиваться констатацией фактов, ему следует своевременно принимать решения, считает президент Касым-Жомарт Токаев. В его задачу также входит задавать новые ориентиры в управлении национальной экономикой, общественном развитии, институциональных реформах и контролировать ход текущей работы, сообщает в пятницу сайт Акорды.

«Нельзя ограничиваться простой констатацией фактов, описанием складывающейся ситуации. Главное – своевременно принимать нужные решения. Это значит, что Совет не должен просто одобрять заранее подготовленные предложения, которые на поверку зачастую оказываются неработающими. Совет должен ставить окончательную точку в длительных межведомственных спорах. Задача Совета – задавать новые ориентиры в управлении национальной экономикой, общественном развитии, институциональных реформах. И, конечно же, контролировать ход текущей работы, – подчеркнул на первом заседании Высшего совета по реформам Токаев.

Поэтому в рамках следующего заседания он предложил рассмотреть новые подходы к системе государственного планирования и принять решение по этому вопросу. По мнению президента, совету предстоит выстроить более гибкую архитектуру программных документов, определяющих цели и этапы развития государства в каждой сфере.

«Система будет увязана с бюджетным планированием и утвердит прямую ответственность руководителей госорганов за выполнение поставленных задач. Важно обеспечить выполнение решений Высшего совета, реализацию национальных проектов, внедрение принципов проектного управления реформами. На данном этапе – это ключевая задача Агентства по стратегическому планированию и реформам», - отметил Токаев.

Он напомнил, что правительство Казахстана разработало предварительную версию стратегического плана развития Казахстана до 2025 года. Этот документ теперь необходимо доработать с агентством по стратегическому планированию и развитию и обсудить с членами Высшего совета, а его итоговый вариант на следующем заседании представит премьер-министр Аскар Мамин.

Для выработки рекомендаций президент предложил сформировать внутри совета шесть рабочих групп по каждому из ключевых направлений реформ. В них также могут войти должностные лица, представители общественных организаций, международные и отечественные независимые эксперты.

Первая группа под руководством Сумы Чакрабарти займется разработкой эффективной макроэкономической политики, которая должна учитывать такие задачи, как эффективность денежно-кредитной и фискальной политик, налоговой системы, обеспечение устойчивости финансового сектора.

Вторая группа во главе с руководителем администрации президента Ерланом Кошановым будет разрабатывать вопросы реформы судебной и правоохранительной систем. «Глава государства считает, что в данном направлении предстоит большой объем работы, и косметическими мерами обойтись уже не получится», - отмечается на сайте Акорды.

Третья группа сфокусируется на «перезагрузке» социальной сферы. Также будет создана группа по диверсификации экономики. В пятой группе представители правительства и национальной палаты предпринимателей «Атамекен» будут заниматься вопросами бизнес-регулирования. И в последней группе под руководством заместителя руководителя администрации президента Тимура Сулейменова будут обсуждаться вопросы госуправления и эффективных государственных услуг.

«Перед нами стоит задача придания госаппарату нового качества. Он должен обладать большей гибкостью и полномочиями при принятии решений, брать на себя ответственность с целью достижения искомых результатов. Здесь многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим», – пообещал Токаев.