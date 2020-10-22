На сегодня она составляет всего 5-7%
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Доля женщин в системе управления все еще низкая – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Несмотря на внесенные поправки в законодательство, доля женщин в руководстве компаний с государственным участием все еще остается низкой, поэтому ее необходимо увеличивать, заявил в четверг в ходе заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«Доля женщин в руководстве публичных компаний с государственным участием все еще низкая и составляет 5-7%. Такое положение дел не позволяет в полной мере реализовать потенциал женщин, составляющих более половины жителей страны», - сказал Токаева.

По его словам, члены совета проработали этот вопрос и внесли предложение о необходимости введения обязательной номы о повышении доли женщин в руководящих органах и компаниях с государственным участием до 30%.

«Полагаю, что мы должны подумать о поэтапной реализации данной инициативы. Это сделает бизнес-сферу более привлекательной для женщин, повысит позиции Казахстана в специализированных международных рейтингах», - считает глава государства.

Вместе с тем он отметил, что международные рейтинги, при всей их важности, уже не производят впечатления на граждан и не оказывают эффекта на их социальное самочувствие.

«Масштабные перестройки системы государственного планирования продиктовало и решение о переходе к лаконичным и понятным всем людям национальным проектам, которые ориентированы на конкретные результаты. Граждане должны увидеть и ощутить на себе конкретные результаты государственной политики не в какой-то далекой перспективе, а уже в ближайшее время», - резюмировал Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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