Президент верит в политическую конкуренцию
У партий было достаточно времени на подготовку к выборам, считает Токаев
АРХИВНОЕ ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Vласть

У политических партий было достаточно времени, чтобы качественно подготовиться к предстоящим выборам, считает президент Касым-Жомарт Токаев. В четверг в ходе заседания Национального совета общественного доверия он выразил уверенность, что партии продемонстрируют высокий уровень политической конкуренции.

«У всех партий было достаточно времени на качественную подготовку к ним (к выборам в мажилис – V), систематизацию своей работы. Уверен, все партии продемонстрируют высокий уровень политической конкуренции, представят актуальную повестку развития страны. У нас одна цель: благополучие народа и процветание нашего общего дома», - заявил Токаев.

Он отметил, что с объявлением даты этих выборов Казахстан официально вступил в очередной избирательный цикл. По мнению президента, предстоящие выборы станут важным этапом в последовательном строительстве в Казахстане устойчивых демократических институтов.

«Выборы на этот раз состоятся в установленные Конституцией сроки», - напомнил глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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