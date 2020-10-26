Снижение ставок по кредитам окажет негативное влияние на финансовую стабильность банков – Нацбанк

Снижение ставок по кредитам приведет к аккумулированию рисков, ухудшению качества активов банков и в целом окажет негативное влияние на их финансовую стабильность, заявил председатель Национального банка Ерболат Досаев в ответе на запрос депутатов мажилиса касательно снижения предельных ставок и механизма банкротства физических лиц.

Напомним, что ранее депутаты мажилиса от фракций «Ак Жол» и «Нур Отан» выступили за снижение процентных ставок по всем кредитам, за восстановление платежеспособности физических лиц и реабилитацию по кредитным историям. Они обратились со своими депутатскими запросами к премьер-министру, главе Нацбанка и председателю агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В частности, лидер фракции «Ак Жол» Азат Перуашев попросил принять меры по снижению предельных ставок процентов всех ипотечных, потребительских кредитов и кредитов для МСБ до разумного уровня – 7-8% и в срочном порядке разработать и внести законопроект «О банкротстве физических лиц».

Как сообщает «Казинформ», в ответе на запрос Ерболат Досаев отметил, что процентная ставка – это рыночный инструмент, который формируется под влиянием множества факторов и определяется как бизнес моделью банка, так и макроэкономическими индикаторами.

«Уровень процентной ставки банки второго уровня определяют самостоятельно. Следует отметить, что за август 2020 года средневзвешенная ставка по кредитам в тенге юридическим лицам составила 11,9%. При этом в феврале 2016 года, когда базовая ставка была установлена на достаточно высоком уровне – 17%, ставка по кредитам бизнеса составляла 19,1%. С того времени на фоне значительного снижения уровня инфляции базовая ставка снизилась до текущих 9%. Таким образом, смягчение денежно-кредитных условий способствовало снижению ставок», - говорится в ответе главы Нацбанка.

В то же время средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам уже находятся на уровне 7-8%, преимущественно за счет реализации госпрограмм по обеспечению населения жильем.

Как объяснил глава Нацбанка, текущий уровень ставок по кредитам объясняется стоимостью фондирования, а стоимость привлекаемых ресурсов зависит от конкуренции, макроэкономической среды и базовой ставки центрального банка.

«Для долгосрочного и стабильного фондирования банков ставки по депозитам должны быть выше уровня инфляции, чтобы обеспечить сохранность сбережений вкладчиков. При этом, административное снижение реальной доходности путем снижения ставки ниже уровня инфляции снизит привлекательность тенговых активов, дестимулирует сбережения и дестабилизирует финансовую систему», - отметил Досаев, добавив, что снижение стоимости фондирования будет зависеть в первую очередь от снижения уровня инфляции.

Также существуют кредитные риски заемщиков – это важный фактор, сдерживающий снижение ставок. А из-за недостатка качественных заемщиков в Казахстане, по сравнению с другими странами, отмечается высокий уровень невозврата выданных кредитов. Причины тому – низкая кредитная дисциплина, высокая долговая нагрузка заемщиков, недостаточность собственного капитала, ликвидности и доходности инвестиций среди предприятий. Как результат, кредитный риск отечественных заемщиков находит отражение в марже банка и более высоких процентных ставках.

Операционные расходы также влияют на стоимость кредитования, отметил Досаев. По его словам, «в таком контексте административное снижение предельного уровня ставок до 7-8% может быть недостижимо, ввиду того, что устанавливаемая ставка не будет компенсировать принимаемые банками риски».

«Это приведет к аккумулированию рисков, ухудшению качества активов, снижению предложения кредитных ресурсов и окажет негативное влияние на финансовую стабильность», - подчеркнул глава Нацбанка.