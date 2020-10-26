Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%

Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с сохранением процентного коридора +/–1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,50%, сообщает пресс-служба Нацбанка.

«Восстановление экономической активности в мире происходит умеренно и носит неустойчивый характер на фоне второй волны COVID-19. В результате нового всплеска заболеваемости в мире регистрируется рекордное количество заразившихся, что вынуждает правительства вводить новые ограничения во многих странах, включая крупнейших торговых партнеров Казахстана – страны ЕС и Российскую Федерацию. На рынке нефти наблюдается повышенная волатильность, связанная с неопределенностью по восстановлению мирового спроса. Возрастают геополитические риски. Cохранение неопределенности и повышение вероятности реализации внешних рисков ограничивают потенциал снижения базовой ставки», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает Нацбанк, второй месяц подряд наблюдается стабилизация инфляции. Дезинфляционные факторы выражаются в подавленном совокупном спросе, снижающихся реальных доходах населения и медленном восстановлении деловой активности. Также присутствуют проинфляционные краткосрочные и среднесрочные факторы. К среднесрочным относятся возможное ускорение инфляции из-за отложенного спроса, ожидаемое ухудшение текущего счета платежного баланса и отложенную консолидацию государственного бюджета. К краткосрочным – ухудшение эпизоотической ситуации (массовый падеж птицы в результате распространения птичьего гриппа), рост цен на бензин из-за замедления роста производства, активизации экспорта, рост тарифов на электроэнергию и ускорение роста цен на сахар в Российской Федерации.

«По итогам сентября 2020 года годовая инфляция складывается ниже ожиданий Национального банка на уровне 7,0% (в августе 7,0%). Продовольственная и непродовольственная компоненты инфляции стабилизировались, составив 10,8% (в августе 10,9%) и 5,5% (в августе 5,5%), соответственно. Инфляция платных услуг сформировалась на уровне 3,6%. Национальный Банк следит за динамикой составляющих инфляции», - указывается в сообщении.

В структуре продовольственной инфляции наблюдалось замедление годовых темпов роста цен на мясную и хлебобулочную продукцию, отмечается рост цен на группы товаров со значимой импортной составляющей. Динамика непродовольственной инфляции остается относительно стабильной на фоне подавленного потребительского спроса, вызванного падением реальных денежных доходов населения, а также соблюдением карантинных мер и ограничениями на работу торговых объектов.

Вместе с тем с начала года реальный сектор демонстрирует ожидаемый спад. По итогам 9 месяцев ВВП сократился в соответствии с прогнозами на 2,8%. Нацбанк отмечает, что негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику Казахстана сохраняется, однако в отдельных секторах наблюдается улучшение, обусловленное смягчением карантинных мер и государственной поддержкой. В частности, в сентябре положительный вклад внесли отрасли обрабатывающей промышленности (2,9%), сельского хозяйства (5,1%), строительства (24,2%), информации и связи (7,3%). В торговле впервые с марта зафиксирован рост на 2,7%. Основной отрицательный вклад в динамику ВВП внесли отрасли горнодобывающей промышленности (-7,7%) и транспорта (-23,1%).

Инвестиции в основной капитал в январе-сентябре снизились на 4,9%, отражая эффект шока, вызванного пандемией коронавируса. Восстановление инвестиционной активности происходит в транспорте и профессиональной, научно-технической деятельности, а негативная динамика инвестиций сохраняется в горнодобывающей отрасли, в торговле, строительстве и финансовой деятельности. Все остальные отрасли, по данным Нацбанка, реального и государственного секторов демонстрируют рост инвестиций в основной капитал.

Что касается ситуации во внешнем секторе, то она остается неопределенной в отношении скорости восстановления мировой экономики. МВФ в октябре улучшил прогноз развития мировой экономики на 2020 год с -4,9% до -4,4%, однако скорректировал ожидания по 2021 году в сторону снижения с 5,4% до 5,2%.

«Неопределенность по темпам восстановления мировой экономики из-за ситуации с коронавирусом сохраняется. При этом результаты президентских выборов в США и размер пакета стимулирующих мер со стороны США остаются одними из существенных риск-факторов для внешних рынков», - отмечает Нацбанк.

«Ситуация на мировом рынке нефти складывается в рамках базового сценария 40$ за баррель. В сентябре цены на нефть марки Brent опускались ниже 40$ за баррель с последующим восстановлением, что было связано с повторными вспышками коронавируса в мире, а также ростом предложения нефти на мировых рынках. По оценкам международных организаций, до конца 2020 года и в 2021 году спрос на нефть продолжит восстанавливаться. Рост предложения будет сдержанным и обеспечиваться, в основном странами вне ОПЕК. При этом основные риски на рынке нефти сохраняются: неопределенность в отношении пандемии COVID-19, восстановление добычи нефти в Ливии и в США, низкая дисциплина среди стран ОПЕК+», - продолжил регулятор.

По итогам 9 месяцев текущего года ожидается переход текущего счета платежного баланса в отрицательную зону. По данным Нацбанка, ухудшение условий торговли в марте-апреле из-за снижения цен на нефть и объемов ее добычи отразится на показателях платежного баланса в III квартале. Отрицательный текущий счет платежного баланса будет обусловлен первым за последние 20 лет дефицитом торгового баланса, вызванным опережающим темпом сокращения экспорта над импортом.

Следующее решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 14 декабря 2020 года. Оно будет принято по результатам предстоящего прогнозного раунда «ноябрь-декабрь» и основано на обновленных прогнозах по инфляции и других макроэкономических показателей в зависимости от складывающейся динамики и продолжения пандемии коронавируса. Нацбанк отмечает, что это «позволит проанализировать соответствие монетарных условий ожидаемой и фактически складывающейся ситуации в экономике, а также оценить потенциальное наличие пространства для снижения ставки, с учетом достижения цели по инфляции в 2021 году».