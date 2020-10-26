В Беларуси началась общенациональная забастовка

Некоторые крупные предприятия, частный бизнес и студенты участвуют в общенациональной забастовке, объявленной в Беларуси Светланой Тихановской - ключевой соперницей Александра Лукашенко на выборах в августе. В понедельник в стране задержано уже около ста человек, передает Еврорадио .

С утра в понедельник с крупных заводов поступает информация об остановке производства, отдельных цехов или смен. На видео и фото в мессенджерах, на крупных заводах видны десятки и сотни человек, марширующие по территории предприятий. В правительстве Беларуси заявили, что все предприятия работают в обычном режиме.

Между тем в понедельник закрыты многие частные компании, в частности, магазины, салоны красоты, кафе. На табличках, прикрепленных к их дверям, они указывают, что проводят "Переучет" или "Перемену товара".

Студенты множества университетов устроили акции как на территории университетах, так и на улицах городов. На многих проспектах Минска стоят длинные "цепи солидарности" - некоторые из них силовики успели разогнать.

К вечеру в Минске также ожидается марш пенсионеров.

Этой ночью истек срок народного ультиматума, который объявляла Тихановская. Она, в частности, требовала отставки Александра Лукашенко. Требования ультиматума выполнено не были.

Накануне в марше по улицам Минска прошли от 100 до 200 тысяч человек, МВД сообщило о задержании не менее 500. Разгон акции произошел к вечеру - силовики применили спецсредства, заявив, что протестующие напали на здание управления внутренних дел.