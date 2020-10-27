Региональные карты создания рабочих мест в Казахстане утвердят до конца года

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства во вторник поручил до конца года разработать и утвердить региональные карты создания рабочих мест, сообщается на сайте главы кабмина.

На заседании правительства рассматривался ход реализации «Дорожной карты занятости». Как отметил Мамин, программа помогает многим казахстанцам получить и сохранить работу и доход, имеет существенный социально-экономический эффект», а «реализация принятых антикризисных мер в этом году помогла сохранить продуктивную занятость населения».

В целом в рамках программы строится 6600 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. После завершения проектов в смежных отраслях будет создано порядка 100 тыс. рабочих мест. Порядка 90% товаров, работ и услуг, необходимых для реализации проектов, приобретены у отечественных производителей. Около 19 тыс. субъектов бизнеса получили заказы на 488 млрд тенге, сохранено по меньшей мере 114 тыс. рабочих мест.

Премьер-министр отметил хорошую динамику реализации мер поддержки занятости в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской областях, в столице и в Шымкенте.

Вместе с тем глава правительства поручил акиматам активизировать работу по достижению плановых показателей «Дорожной карты занятости», министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами – до конца года актуализировать «Дорожную карту занятости» на следующий год с акцентом на создание постоянных рабочих мест. При этом, с учетом завершения многих проектов, отмечена необходимость обеспечения мерами содействия занятости высвобождаемых участников программы. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено до конца года провести актуализацию индикаторов всех госпрограмм по созданию рабочих мест, внедрить соответствующую систему статистического учета, а также разработать и утвердить региональные карты создания рабочих мест.

Напомним, что о необходимости создавать региональные карты занятости говорил на заседании Национального совета общественного доверия 22 октября глава государства и поручал правительству обеспечить актуализацию индикаторов по рабочим местам во всех госпрограммах и внедрить соответствующую систему статистического учета.