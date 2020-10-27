Прямые потери составили 300 млрд тенге
Бюджет Казахстана потерял порядка 1,1 трлн тенге из-за коронавируса – КГД
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий бюджет Казахстана потерял порядка 1,1 трлн тенге. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил председатель комитета государственных доходов Марат Султангазиев.

«Потери бюджета мы примерно оцениваем за 9 месяцев 1 трлн 100 млрд тенге», - сказал Султангазиев.

Кроме того, государство оказало бизнесу поддержку в виде льгот, отсрочек и других видов на сумму 1,5 млрд тенге, также прямые потери составили 300 млрд тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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