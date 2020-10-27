Бюджет Казахстана потерял порядка 1,1 трлн тенге из-за коронавируса – КГД

Прямые потери составили 300 млрд тенге
Тамара Вааль, Vласть
Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мероприятий бюджет Казахстана потерял порядка 1,1 трлн тенге. Об этом во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил председатель комитета государственных доходов Марат Султангазиев.
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