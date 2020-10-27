МСХ держит на контроле вопрос выплаты компенсаций за падеж птиц

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, который отчитался о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны и результатах деятельности министерства за 9 месяцев текущего года, сообщает Акорда.

Министр сельского хозяйства сообщил, что с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5% и составил 4,4 трлн тенге, а производство продуктов питания выросло на 3,5 % – до 1,4 трлн тенге. Он также проинформировал, что инвестиции в основной капитал сельского хозяйства и в сферу производства продуктов питания увеличились более чем на 15% и суммарно превысили 445 млрд тенге.

Также Омаров рассказал о реализации политики импортозамещения. По словам министра, на сегодняшний день по шести товарным позициям сохраняется импортозависимость. Исполнение утвержденных правительством планов позволит решить проблему импортозамещения в течение трех лет. А реализация Национального проекта развития агропромышленного комплекса на следующую пятилетку позволит насытить внутренний рынок социально значимыми продовольственными товарами.

Говоря о вспышке птичьего гриппа, глава МСХ сообщил, что распространение этой болезни полностью остановлено, на контроле профильного ведомства находится вопрос выплаты компенсации за падеж птиц.

В завершение встречи глава государства дал Сапархану Омарову ряд поручений, направленных на увеличение экспорта переработанной продукции, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, открытие новых рынков сбыта для отечественных аграриев и усиление контроля в сфере ветеринарии.