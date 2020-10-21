Поправки в бюджет на 2020 год одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект уточненного республиканского бюджета на 2020-2022 годы, а также объем гарантированного трансферта из Национального фонда.

«Основной задачей уточнения стало оказание материальной поддержки медицинским работникам и принятие упреждающих мер по возможной второй волне распространения COVID-19. Для решения данных задач предусмотрены дополнительные расходы в сумме 238,7 млрд тенге», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, расходы будут направлены на выплату доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий, на общую сумму 143,4 млрд тенге; на оплату медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд тенге; на выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд тенге.

«С учетом предложенного администраторами перераспределения средств предусмотрены расходы в сумме 261,7 млрд тенге на развитие реального сектора экономики и социальной поддержки силовых структур. За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения», - уточнил глава Минфина.

При этом, заверил он, предусмотрено достаточное финансовое обеспечение мероприятий государственных программ.

Кроме того, в рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией государственных органов. В результате поступления республиканского бюджета увеличены на 185 млрд тенге и составляют 12 трлн тенге. Дефицит республиканского бюджета сохранен на уровне 3,5% к ВВП. Объем расходов республиканского бюджета увеличен на 205 млрд тенге и составляет 14,5 трлн тенге.

Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что размер гарантированного трансферта из Нацфонда на 2020 год не изменился с ранее определенным и составляет 4,7 трлн тенге.