Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантин

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией призвал казахстанцев соблюдать карантин и рекомендации Минздрава.

«Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в т.ч. повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер», - написал Токаев в Twitter.

Он подчеркнул, что правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики, при этом учтен опыт борьбы с первой волной пандемии.

«Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан», - отметил глава государства.