Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантин

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне роста
заболеваемости коронавирусной инфекцией призвал казахстанцев соблюдать карантин
и рекомендации Минздрава.
«Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в т.ч. повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер», - написал Токаев в Twitter.
Он подчеркнул, что правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики, при этом учтен опыт борьбы с первой волной пандемии.
«Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан», - отметил глава государства.