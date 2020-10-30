Очень многое зависит от бдительности самих граждан, считает президент
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Токаев призвал казахстанцев соблюдать карантин
фото пресс-службы акимата Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией призвал казахстанцев соблюдать карантин и рекомендации Минздрава.

«Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в т.ч. повторные локдауны. Призываю казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава, придерживаться карантинных мер», - написал Токаев в Twitter.

Он подчеркнул, что правительство действует исходя из интересов бизнеса и экономики, при этом учтен опыт борьбы с первой волной пандемии.

«Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности самих граждан», - отметил глава государства.

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