Со 2 ноября рейсы в Усть-Каменогорск сократят, а выезжающие из ВКО должны иметь справку о ПЦР-тесте

Со 2 ноября вводятся ограничения на количество рейсов в Усть-Каменогорск как по железной дороге, так и воздушным путем, а все выезжающие из Восточно-Казахстанской области должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Как сообщается, председатель межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область и провел оперативное совещание с руководством области по эпидемиологической ситуации в регионе. По итогам совещания Тугжанов поручил акимату области в десятидневный срок принять исчерпывающие меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, министерству здравоохранения – откомандировать высококвалифицированных специалистов для оказания консультативно-методической помощи.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в области также поручено принять ряд ограничительных мер. В частности, со 2 ноября сократить рейсы из столицы в Усть-Каменогорск и обратно – с 17 до 7 рейсов в неделю; из Алматы и обратно – с 14 до 7 рейсов в неделю; из Шымкента и в обратном направлении – с 2 до 1 рейса в неделю. Также со 2 ноября из столицы в Усть-Каменогорск железнодорожное сообщение будет сокращено: с 3 до 1 раза в неделю, из Алматы в Усть-Каменогорск – с 7 до 3 раза в неделю. При этом допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц запрещен.

Вместе с тем все пассажиры авиа- и железнодорожного транспорта, выезжающие из Восточно-Казахстанской области, должны иметь при себе справку о прохождении ПЦР тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом (не более чем за 3 суток с даты выдачи).

Остановка транзитных поездов внутри области запрещена, въезд и выезд из ВКО ограничен, также запрещен въезд и выезд на территорию Усть-Каменогорска с сохранением передвижения населения между другими городами/районами области. В регионе будут усилены ограничительные меры в выходные и праздничные дни, увеличено курсирование общественного транспорта в целях минимизации контактов среди населения.

Не менее 80% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный формат работы, запрещены совещания в очном режиме. Также поручено обеспечить полномасштабное ПЦР-обследование лиц, работающих вахтовым методом (при въезде и выезде из вахты).

«Эпидемиологическая ситуация в Восточно-Казахстанской области находится на постоянном контроле Правительства Республики Казахстан», - подчеркивается в сообщении.