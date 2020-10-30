Токаев обещает оказывать помощь Кыргызстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, находящегося в нашей стране с рабочим визитом, сообщает Акорда. В ходе встречи глава государства заверил, что Казахстан будет продолжать оказывать помощь братской стране.

«Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими государствами. Нас ничего не разделяет, напротив, имеется очень много факторов, которые нас объединяют. Кыргызстан для Казахстана – это надежный союзник, важный стратегический партнер и братское государство», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что в Казахстане с большим вниманием наблюдают за развитием событий в Кыргызстане, рассматривая происходящее там как внутренние дела этой страны, но «сопереживают за будущее братского народа».

«Мы делали и будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь Кыргызстану. Мы будем предпринимать все возможное, чтобы отношения между нашими государствами получили дальнейшее развитие на основе достигнутых ранее договоренностей», - пообещал Токаев.

В свою очередь Руслан Казакбаев поблагодарил Токаева за оказанную поддержку в сложное для Кыргызстана время и помощь во время пандемии коронавируса. Он заверил, что новое руководство страны настроено на дальнейшее укрепление отношений с Казахстаном.

«Главная цель моего визита – это заверение казахстанской стороне в неизменности внешнеполитического курса Кыргызстана в свете произошедших внутриполитических изменений. Кыргызская Республика всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана. Новое руководство страны решительно настроено на дальнейшее укрепление и наращивание кыргызско-казахских отношений по всем направлениям, отвечающим коренным интересам наших народов», - заявил глава МИД Кыргызстана.

Президент Казахстана обратил особое внимание на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах.