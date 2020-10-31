Количество пострадавших при землетрясении в Турции превысило 800 человек

В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Ранее сообщалось о 6 погибших и 202 раненых.

«В общей сложности 24 человека погибли, один из них утонул. Всего 804 человека получили ранения: 743 человека – в Измире, 5 – в Манисе, 2 – в Балыкесире и 54 – в Айдыне», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели разбирают завалы разрушенных домов в Измире, там могут быть погибшие и раненые.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября. Разрушения были зафиксированы не только на территории Турции, но и в Греции. На острове Самос погибли два подростка. В агентстве по ЧС Турции также сообщили, что после землетрясения был зафиксирован 341 афтершок, из них у 31 была магнитуда больше 4.