В Алматы проходит митинг против политических репрессий

В Алматы начался согласованный акиматом митинг против политический репрессий, на который вышли более 150 человек, передает корреспондент Vласти.

Митинг проходит на площади Валиханова перед Академией наук. Для участников митинга сделали специальную разметку, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию.

На соседних с площадью улицах наблюдается скопление полицейской техники, автобусов с СОБРом. Кафе вокруг закрыты.

Ранее организаторы митинга, правозащитники Бахытжан Торегожина и Галым Агелеуов заявили, что планирующие участвовать в нем активисты в разных регионах столкнулись с давлением и угрозами. По их информации, «несколько дней в преддверии согласованного митинга 31 октября 2020 года в Алматы по всему Казахстану идут превентивные задержания, обыски, запугивания, вызовы в полицию, подписки о невыезде в городах Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, Уральск, Актобе, Алматы».

«Митинг организован нами, правозащитниками, и мы возмущены ограничением прав и свобод граждан, дискриминацией по политическим убеждениям, - говорилось в заявлении организаторов.

Власти Алматы согласовали проведение митинга против политических репрессий только со второго раза. После этого главный санврач города Жандарбек Бекшин дважды заявил, что он против идеи проведения митингов и обещал обдумать их запрет. Тем не менее организаторы не получали каких-либо уведомлений о запрете акции.