Организаторы митинга против политических репрессий в Алматы заявляют о давлении на его участников

Правозащитники Бахытжан Торегожина и Галым Агелеуов – организаторы митинга против политических репрессий в Алматы 31 октября – заявили, что планирующие участвовать в нем активисты в разных регионах столкнулись с давлением и угрозами.

«Уже несколько дней в преддверии согласованного митинга 31 октября 2020 года в Алматы, по всему Казахстану идут превентивные задержания, обыски, запугивания, вызовы в полицию, подписки о невыезде в городах Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, Уральск, Актобе, Алматы. Митинг организован нами, правозащитниками, и мы возмущены ограничением прав и свобод граждан, дискриминацией по политическим убеждениям», - говорится в заявлении организаторов митинга.

«Мы не понимаем, почему местная власть выдает согласование, и в то же время, с молчаливого ее согласия, идут массовые репрессии против граждан, изъявивших желание нам помочь с агитацией и принять участие в мирном митинге? Мы не понимаем, кто в стране реально держит власть: г-н президент Токаев, акиматы или КНБ и полиция? Потому что, акимат г. Алматы обещал, что не будет никаких репрессий, никто не будет задержан, все смогут реализовать свои права и свободы, и все желающие, которые хотят участвовать на митинге, примут участие», - отметили Торегожина и Агелеуов.

Они потребовали «немедленно прекратить преследовать активистов, и всем дать возможность реализовать свои права и свободы и возможность принять участие в мирном митинге».

Власти Алматы согласовали проведение митинга против политических репрессий только со второго раза. После этого главный санврач города Жандарбек Бекшин дважды заявил, что он против идеи проведения митингов и обещал обдумать их запрет. Тем не менее организаторы не получали каких-либо уведомлений о запрете акции.