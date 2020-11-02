С 1 сентября 2021 года в казахстанские школы вернут «Букварь»

С нового года министерство образования и науки в пилотном режиме внедрит в нескольких казахстанских школах изучение «Букваря», а с 1 сентября 2021 года – во всех школах страны. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр Шолпан Каринова.

«Работа по учебнику «Букварь» проведена. Он будет внедряться в следующем учебном году во всех наших учебных заведениях. Также этот учебник пройдет и апробацию в школах, определенных МОНом. Апробация начнется в январе», - сообщила Каринова.

По ее словам, также, как и учебник «Әліппе», «Букварь» будет содержать «реалии современной жизни, в котором Казахстан должен быть представлен как наша родина». Кроме того, в нем прописан порядок букв, звуков, частотность использования звуков, букв в слогах, в словосочетаниях и так далее.

«Вот этот принцип также положен в разработке как учебника «Әліппе», так и в разработке учебников «Букваря». Периоды также обозначены одинаково в двух учебниках – это добукварный период, букварный период и послебукварный период. Если «Әліппе» будет представлен учебниками «Әліппе» в первом полугодии и «Ана Тiлi» - во втором полугодии, то (в школах с русским языком обучения – V) в первом полугодии будут изучать «Букварь», во втором полугодии – «Обучение грамоте», - объяснила вице-министр образования и науки.